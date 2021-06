Nordhorn-Lingen unterlag am Mittwochabend (16.06.2021) am 35. Spieltag dem TVB Stuttgart mit 26:29 und muss nach zwei Jahren Erstklassigkeit den Gang in die 2. Liga antreten.

Die Chancen für die Niedersachsen, die Klasse zu halten, waren ohnehin nur noch gering gewesen. Der Tabellenvierzehnte aus Stuttgart ist der Rettung durch den Sieg ein Stück näher gekommen.

Befreiungsschlag für Balingen-Weilstetten

Auch die HBW Balingen-Weilstetten feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle siegte mit 30:28 gegen die HSG Wetzlar und setzte sich damit drei Punkte von den Abstiegsrängen ab.

" Es fühlt sich jetzt gut an, mehr ist es nicht ", sagte Balingens Coach Jens Bürkle. " Ich habe vor der Saison gesagt, dass es wahrscheinlich am letzten Spieltag erst eine Entscheidung geben wird. Das glaube ich weiterhin. Es wird eng und viele Mannschaften können ganz verrückte Dinge tun. "

Ludwigshafen geht gegen Magdeburg unter

Balingens direkter Konkurrent Ludwigshafen unterlag beim European-League-Sieger SC Magdeburg mit 29:37 (14:23) und bleibt damit weiter unterm Strich. Omar Magnusson und Michael Damgaard trafen jeweils neunmal für die Magdeburger, die zur Halbzeit bereits 23 Tore erzielt hatten.

Die Rhein-Neckar Löwen festigten mit einem 28:26 (14:13)-Erfolg beim Bergischen HC den vierten Tabellenplatz. Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer überragte bei den Mannheimern mit zwölf Treffern bei zwölf Würfen.