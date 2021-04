Überragender Bliss im TuSEM-Tor

Auch nach dem Seitenwechsel behielt Essen die Kontrolle über die Partie, auch weil Keeper Sebastian Bliss im Kasten weiterhin stark hielt. Der Vorsprung wuchs schnell auf neun Tore (21:12/42.) und damit war die Partie früh im zweiten Durchgang entschieden. Am Ende setzte sich Essen deutlich durch. Bester Torschütze der Partie war TuSEM-Rechtsaußen Felix Klingler mit sechs Treffern.

Essens überragender Keeper Bliss war nach der Partie euphorisch: "Eine überragende Leistung von uns. Das macht uns jede Menge Mut für die kommenden Aufgaben." GWD-Trainer Frank Carstens zeigte sich hingegen tief enttäuscht: "Das darf uns nicht passieren. Wir haben heute nicht viel richtig gemacht. Und man muss ehrlich sein: Wir waren heute in allen Belangen unterlegen."

Rhein-Neckar Löwen siegen sich auf Platz drei

Die MT Melsungen hat ihr Spiel am Donnerstagabend verloren. Gegen die Rhein-Neckar Löwen stand es am Ende in Kassel 25:26 (14:15). Dabei hielten die Nordhessen bereits in der ersten Halbzeit immer den Anschluss und gingen nur mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause.

Der Beginn der zweiten 30 Minuten misslang der MT jedoch, der Rückstand betrug schnell vier Tore. Die Führung hielt bis wenige Minuten vor Schluss, als Melsungen zum 24:24 ausgleichen konnte. In einem Herzschlagfinale hatten die Löwen schließlich doch mit 26:25 die Nase vorn.

Löwen-Spielmacher Andy Schmid traf in der 59. Minute per Siebenmeter zum entscheidenden 26:25. Ein Fehlwurf von Kai Häfner und ein Fehlpass von Timo Kastening besiegelten die Niederlage der Nordhessen. In der Tabelle verdrängte die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb den Titelverteidiger THW Kiel, der aber vier Partien weniger absolviert hat, vorübergehend vom dritten Platz.