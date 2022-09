Handball Frauen-Bundesliga: Thüringer HC übernimmt Tabellenspitze Stand: 24.09.2022 21:17 Uhr

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben mit dem dritten Sieg im dritten Spiel die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Sie rangieren nun gleichauf mit Borussia Dortmund an der Spitze. Die BVB-Frauen sind ebenfalls noch verlustpunktfrei.

Die THC-Frauen gewannen am Samstagabend (24.09.2022) nach souveräner Vorstellung mit 38:27 (17:12) beim TuS Metzingen.

In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit konnten die Thüringerinnen trotz wiederholter Unterzahl einen 10:12-Rückstand (20.) in eine mehr als deutliche 17:12-Führung ausbauen. Dabei halfen sowohl die Tore der sehr aktiven Anika Niederwieser als auch die Unsicherheiten und das Pech der Metzinger "Tussies", bei denen alleine Dagmara Nocun schon mehrmals am Torgestänge scheiterte.

In Halbzeit zwei fand der THC dann endgültig in den eigenen Rhythmus und hielt die TuS dauerhaft auf Distanz. Vor allem in der Schlussviertelstunde machten die Gäste den spielerischen Unterschied noch einmal deutlich, als sie die Metzingerinnen mit einem 2:8-Lauf auseinandernahmen. Die beste Werferin der Partie fand sich dennoch bei den Gastgeberinnen in Person von Dagmara Nocun, die trotz ihrer vielen Pfostenkracher acht mal traf. Beim THC waren Sonja Frey und Anika Lott mit je sieben Treffern am erfolgreichsten.

Sprengers überragt bei souveränem BVB-Sieg

Unter Interimstrainer Andreas Kuno, der den vergangene Woche freigestellten André Fuhr ersetzte, gelang dem BVB am Samstag mit dem 28:22 (15:12) bei der zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen HSG Bensheim/Auerbach der dritte Sieg im dritten Spiel.

Trotz guter Wurfgelegenheiten scheiterten die Dortmunderinnen in der Anfangsphase immer wieder an der glänzend aufgelegten HSG-Torhüterin Helen van Beurden.

Auch nach dem Seitenwechsel geriet der BVB zunächst nicht wirklich in Bedrängnis und baute stattdessen den Vorsprung mit einem 4:1-Lauf zu Beginn auf 19:13 (41.) aus. Die Flames kämpften sich allerdings umgehend mit drei Treffern in Serie bis auf 16:19 wieder heran (45.).

Dortmund ließ sich davon aber nicht beirren und ging umgehend wieder mit sieben Toren in Führung (25:18/53.). Damit war die Partie dann auch entschieden. Beste Torschützin der Partie war Dortmunds Sprengers mit neun Treffern.

Alina Grijseels von Borussia Dortmund

Blomberg-Lippe mit klarem Erfolg in Zwickau

Ähnlich klar setzte sich die HSG Blomberg-Lippe bei BSV Sachsen Zwickau durch. Die Lipperinnen holten mit dem 34:28 (20:13)-Auswärtserfolg ihren zweiten Saisonsieg im dritten Spiel und schoben sich auf Platz fünf vor.

Leverkusen gibt ersten Saisonsieg aus der Hand

Zuvor war Bayer Leverkusen beim Buxtehuder SV trotz einer klaren Halbzeitführung nicht über ein 28:28 (17:10) hinausgekommen und hatte damit auch im dritten Saisonspiel den ersten Sieg verpasst.