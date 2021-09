HBL: Rhein-Neckar Löwen beenden ihre Durststrecke

In ihrem vierten Saisonspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner gegen das bislang ungeschlagene Überraschungsteam von Frisch Auf Göppingen 37:32 (19:16) durch. Durch den Sieg vor 4.096 Zuschauern in der Mannheimer Arena sind die Löwen in der Tabelle mit nun 4:4 Punkten Neunter.

Elf Tore von Gulliksen zu wenig

Göppingen verpasste den Anschluss an die Top Drei. Beste Werfer der Gastgeber waren Marcel Schiller und Andy Schmid mit je sieben Treffern. Den Gästen reichten auch elf Tore des überragenden Norwegers Kevin Maage Gulliksen nicht.