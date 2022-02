Handball - Re-Start der Bundesliga mit Mammutprogramm

SC Magdeburg: Grundlage für die Meisterschaft

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg gestaltete den Re-Start bereits erfolgreich. Am Sonntag gab es einen ungefährdeten Heimsieg im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen GWD Minden. Wie es der Spielplan will, treffen beide Klubs bereits an diesem Donnerstag (10.02.2022) in der Bundesliga erneut aufeinander.

Es ist der Auftakt von insgesamt sieben Bundesligaspielen bis Ende März, in denen der SCM die Grundlage für den Gewinn der Meisterschaft legen will. Es geht unter anderem gegen TBV Lemgo Lippe und FA Göppingen, die Topteams der Liga sind erstmal nicht unter den Gegnern. Dafür will sich das Team von Trainer Benny Wiegert in der European League behaupten und die Führung in der Gruppe C behalten - nächsten Dienstag (15.02.2022) gegen RK Gorenje Velenje.

THW Kiel: Sechs Coronafälle nach der EM

Auch für den THW Kiel geht es in die Vollen, nachdem der Rekordmeister am Sonntag ebenfalls erfolgreich ins Final Four des DHB-Pokals eingezogen ist. Sieben Spiele sind nun für die Kieler im Februar noch zu absolvieren - dabei geht es auch um wichtige Punkte in der Champions League gegen das norwegische Team aus Elverum sowie den Spitzenreiter der CL-Gruppe A: Montpellier HB. Der THW hat bei drei Punkten Rückstand auf die Franzosen noch gute Chancen, das Final Four der Champions League in Köln (18./19.06.2022) zu erreichen.