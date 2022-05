Handball-Bundesliga: Die halbe Liga kämpft um Europa

Drei aus sechs - so lautet die Hochrechnung beim SC Magdeburg. Gewinnt der SCM drei der letzten sechs Spiele in der Handball-Bundesliga, dann ist ihm die erste Meisterschaft seit dem Jahr 2001 nicht mehr zu nehmen und Magdeburg hätte den deutschen Champions-League-Platz sicher.

Komplizierte Zuteilung

Hinter den Magdeburgern ist das Rennen aber noch völlig offen. Fakt ist: Die Europäische Handball Föderation EHF hat der Handball-Bundesliga einen festen Champions-League-Platz zugeteilt sowie vier feste Plätze in der European League.

Ein zusätzlicher fester Platz in der Champions League geht an Platz 1 der Setzliste der EHF European League der gleichen Saison. In diesem Ranking wird das Abschneiden der Klubs eines Landes in den europäischen Wettbewerben abgebildet, ähnlich der UEFA-Rangliste im Fußball. In den vergangenen Jahren ging dieser Platz immer an eine deutsche Mannschaft.