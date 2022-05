Handball-Bundesliga: THW Kiel gewinnt Nordderby in Flensburg knapp

Dank des 28:27(13:12)-Erfolges in einer dramatischen Partie vor 6.300 Zuschauern behaupteten die Kieler mit 50:10 Punkten den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga, der in der nächsten Saison zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Dahinter folgen die Füchse Berlin (50:12) nach einem 31:25 beim HC Erlangen und Flensburg (46:14).

Bierchen und einen freien Tag

"Das fühlt sich sehr gut an", sagte Kiels Trainer Filip Jicha über den Sieg beim Erzrivalen. "Die Jungs bekommen auf der Heimfahrt definitiv ein Bierchen und am Montag einen freien Tag." Der souveräne Spitzenreiter aus Magdeburg kann den zweiten Titelgewinn nach 2001 nun frühestens am 2. Juni perfekt machen.