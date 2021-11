Handball-Bundesliga: Kiel wieder in Erfolgsspur, Erlangen schlägt HSV

Starker Leipziger Torwart Saeveraas

Den vierten Heimsieg in Serie feierte Der SC DHfK Leipzig bleibt zu Hause eine Macht. gegen die HSG Wetzlar gab es den vierten Heimsieg in Serie. Überragend bei den Sachsen: Torwart Kristian Saeveraas, der mit seinen Paraden die Gäste aus Mittelhessen zur Verzweiflung brachte. Bester DHfK-Werfer war Lukas Binder, der mit neun Toren glänzte. Bei der HSG traf Lenny Rubin (8) am meisten.