HBL: Kiel springt an die Spitze, Flensburg patzt

Flensburg lässt Punkt gegen Erlangen liegen

Flensburg hingegen kam in einem Krimi mit Last-Minute-Finish gegen den HC Erlangen nicht über ein 27:27 (13:12) hinaus und ließen bereits früh in der Saison einen Punkt liegen.

Christoph Steinert erzielte für Erlangen mit der letzten Aktion per Siebenmeter den Ausgleich in einer umkämpften Partie. Zum Ligaauftakt am vergangenen Mittwoch hatten sowohl Flensburg als auch Kiel deutliche Siege eingefahren.

Erster Saisonsieg für Balingen-Weilstetten

Die HBW Balingen-Weilstetten feierte indes ihren ersten Saisonsieg. Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle schlug Minden mit 27:21 (15:11). Minden wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in der neuen Spielzeit.

sid/red | Stand: 11.09.2021, 22:56