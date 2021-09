HBL: Füchse mit erfolgreichem Saisonstart, Aufsteiger Lübbecke verliert

Ex-Bundestrainer Prokop verliert bei Premiere

Unterdessen ist die Premiere des ehemaligen Handball-Bundestrainers Christian Prokop bei seinem neuen Klub TSV Hannover-Burgdorf daneben gegangen. Zum Bundesliga-Auftakt unterlag das Team aus Niedersachsen den favorisierten Rhein-Neckar Löwen mit 24:28 (11:16). Auch sechs Tore von Rechtsaußen Johan Hansen halfen nicht für einen gelungenen Prokop-Einstand.

Gegen die Rhein-Neckar Löwen hielten die Gastgeber vor gut 2300 Zuschauern lange sehr gut mit. Erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte verloren sie ihre Linie und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Pause. Nach dem Wechsel kamen sie beim 17:19 (38.) noch einmal bis auf zwei Treffer heran. Doch am Ende setzten sich die insgesamt konstanter spielenden Gäste aus Mannheim verdient durch.

Aufsteiger N-Lübbecke zieht den kürzeren

Im NRW-Duell mit dem Bergischen HC bezog Aufsteiger TuS N-Lübbecke eine 20:24-Niederlage. Bis zum Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichen, auch wenn N-Lübbecke sich immer wieder Zeitstrafen einhandelte. In der 44. Minute nutzte der BHC eine Überzahlphase zum 16:15-Führungstreffer, nachdem er bis dahin immer einem Rückstand hinterhergelaufen war. In der 50. Minute traf Fabian Gutbrod dann erstmals im zweiten Durchgang zu einer Zwei-Tore-Führung der Löwen (19:17). Der BHC erhöhte danach in Überzahl auf 22:18 und sorgte so für die Vorentscheidung, auch weil die Hausherren immer wieder am starken Rudek scheiterten.

Magdeburg besiegt Stuttgart

Dagegen setzte sich European-League-Gewinner SC Magdeburg gegen den TVB Stuttgart mit 33:29 (16:15) durch. Der Vorjahresdritte aus Magdeburg tat sich gegen die Stuttgarter, die mindestens acht Wochen auf ihren am Daumen verletzten Torjäger Viggó Kristjánsson verzichten müssen, eine Halbzeit lang schwer. Erst nach dem Wechsel sorgten die Hausherren, bei denen Islands Nationalspieler Ómar Ingi Magnússon mit neun Toren bester Werfer war, für klare Verhältnisse.

dpa/sid/red | Stand: 09.09.2021, 21:03