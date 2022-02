Die Handball-Bundesliga setzt ihr Mammutprogramm nach der Europameisterschaft fort. Drei Tage nach dem Rückrundenauftakt stand schon der 20. Spieltag an. Die SG Flensburg-Handewitt gewann am Samstag (12.02.2022) zum Auftakt mit 30:20 gegen Hannover-Burgdorf und zog mit jetzt 30:8 Zählern nach Punkten vorübergehend mit dem Tabellenzweiten THW Kiel gleich. Der große Rivale hat aber noch die Partie am Sonntag beim Bergischen HC in der Hinterhand.