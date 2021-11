Mehr Spitzenspiel geht nicht: In der Handball-Bundesliga fordert Verfolger Füchse Berlin Tabellenführer Magdeburg.

Am Samstag (13.11.2021/live im Ersten und bei sportschau.de) tritt Magdeburg beim Team aus der Hauptstadt an. Als Experte an der Seite von Kommentator Florian Naß wird dieses Mal Handball-Bundestrainer Alfred Gislason dabei sein.

Dieser Livestream ist ab dem 13.11.2021 18.00 Uhr abrufbar















13.11. | Handball-Bundesliga: Füchse Berlin - SC Magdeburg, ab 18 Uhr. Sportschau. . 01:55:00 Std. . Verfügbar bis 13.11.2021. Das Erste.

Gislason springt kurzfristig für den etatmäßigen ARD-Experten Dominik Klein ein, der wegen eines positiven Corona-Tests leider nicht dabei sein kann.

