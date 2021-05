THW Kiel gibt weiter Takt im Handball-Meisterkampf vor

Frankfurt/Main (dpa) - Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga das Maß der Dinge. Der Rekordmeister verteidigte mit einem 38:34 (21:19)-Heimsieg gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 51:5 Punkten die Tabellenführung und feierte zugleich eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain. " Das war kein leichtes Spiel für uns, meine Jungs gehen auf dem Zahnfleisch ", sagte THW-Trainer Filip Jicha.

Pekeler mit sieben Toren

Rechtzeitig vor dem entscheidenden Duell um den Einzug ins Final-Turnier der Königsklasse am Mittwoch in Paris, wohin der THW mit einem Zwei-Tore-Polster aus dem Hinspiel reist, kehrte Superstar Sander Sagosen nach zweiwöchiger Krankheit ins Team zurück. Der Norweger traf bei seinem Comeback am Samstag viermal. Bester THW-Schütze war Kreisläufer Hendrik Pekeler mit sieben Toren.