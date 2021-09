Die Berliner Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gewann am Donnerstagabend (16.09.2021) ungefährdet mit 33:25 (15:9) bei der MT Melsungen. Bester Werfer der Berliner, die sich bereits früh in der ersten Hälfte entscheidend abgesetzt hatten, war Rechtsaußen Hans Lindberg mit sechs Treffern. Damit verzeichnen die Füchse nun saisonübergreifend den 13. Sieg in Folge und stellten damit einen Vereinsrekord auf.