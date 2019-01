Handballer beziehen WM-Quartier in Hamburg

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat wenige Tage vor Start der Heim-Weltmeisterschaft ihr Quartier in Hamburg bezogen. Nach der Vorrunde in Berlin und der Zwischenrunde in Köln möchte man dort später das Halbfinale spielen.