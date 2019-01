Dänemark erfüllt sich Traum vom Heim-Finale

Sportschau | 25.01.2019 | 02:49 Min. | Verfügbar bis 25.01.2020 | Das Erste

Die dänischen Handballer haben sich in Hamburg gegen Frankreich den Traum vom Finale in der Heimat erfüllt. Dort dürfen die starken Dänen in Herning auf den WM-Titel hoffen.