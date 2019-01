Der 22 Jahre alte Rückraumstratege vom Bundesligisten TBV Lemgo stößt im Verlauf des Tages zum WM-Team, wie Bundestrainer Christian Prokop am Dienstagmorgen (22.01.2019) sagte. "Er wird heute eintreffen, so dass er gegen Spanien einsatzfähig ist" , sagte Prokop in Köln.

Suton war erst kurz vor dem Turnier aus dem Kader gestrichen worden, als das Team von 18 auf 16 Spieler verkleinert werden musste. "Die Überlegung war nur von kurzer Dauer. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhilft" , sagte Prokop.

Kreuzbandriss bei Strobel

Martin Strobel liegt verletzt am Boden und wird behandelt.

Strobel erlitt im Hauptrundenspiel gegen Kroatien (22:21) in der neunten Minute einen Innenbandriss sowie einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus Köln-Merheim bestätigte der Deutsche Handballbund (DHB) drei Stunden nach Spielende die Diagnose.

"Haben Sieg auch für ihn geholt"

"Es hat mich leider hart erwischt" , sagte der 32 Jahre alte Spielmacher des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, der sich die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung zugezogen hatte: "Ich glaube an diese Mannschaft und wünsche den Jungs für das weitere Turnier, dass sie ihren Weg gehen."

Strobel verließ das Mannschafts-Quartier am Dienstagmorgen. "Es war ganz schlimm, als man ihn auf die Trage gehoben hat, weil er vor Schmerzen geschrien hat" , sagte Bundestrainer Christian Prokop: "Die Gedanken sind jetzt natürlich bei Martin. Wir haben den Sieg auch für ihn geholt."

sid/dpa | Stand: 21.01.2019, 21:16