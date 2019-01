Der 32 Jahre alte Spielmacher des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten erlitt im Hauptrundenspiel gegen Kroatien in der neunten Minute einen Innenbandriss im linken Knie und musste noch während der Partie ins Krankenhaus transportiert werden. Zudem besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Dies bestätigte der Deutsche Handballbund am Montagabend (21.01.19) in der Kölnarena.

Verlängerter Arm von Prokop

Die Verletzung war ohne Gegnereinwirkung passiert. Strobel gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern im deutschen Team. Er gilt im Angriffsspiel als verlängerter Arm von Bundestrainer Christian Prokop.

sid/dpa | Stand: 21.01.2019, 21:16