Norwegen gewann das Skandinavien-Duell im dänischen Herning in einem teils hochklassigen Spiel 30:27 (17:14) und hat nun genau wie die Schweden 6:2 Punkte auf dem Konto. Bester Werfer der Norweger war der überragende Magnus Jondal vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit elf Toren. Für die Schweden war es die erste Turnierniederlage.

Olympiasieger Dänemark führt die Gruppe mit 6:0 Punkten an und trifft am Montagabend noch auf Ägypten. Am letzten Spieltag am Mittwoch (23.01.2019) kommt es zum Duell zwischen Dänemark und Schweden sowie Norwegen und Ungarn (3:5).

Spanien schlägt Brasilien - und muss hoffen

In der deutschen Hauptrunden-Gruppe hat Spanien seine Chancen auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Der Europameister besiegte in Köln Brasilien mit 36:24 (19:13) und hat vor dem abschließenden Spiel gegen die deutsche Auswahl am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) 4:4 Punkte. Sollte das DHB-Team allerdings am Montagabend gegen Kroaten gewinnen, hätte Spanien im Medaillenkampf keine Chance mehr. Beste Werfer der Iberer gegen Brasilien (2:6) waren Ferran Sole und Aitor Arino mit jeweils sechs Toren.

Einen Tag nach dem Sieg gegen Kroatien fehlte den Südamerikanern die Kraft für eine weitere Überraschung. Nach einer Viertelstunde führte Spanien bereits mit 10:3 und zehrte bis zum Ende von diesem Polster.