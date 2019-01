Quervergleiche im Handball sind ja eher gewagt, aber in diesem Fall zumindest eine Erwähnung wert: Das DHB-Team hatte am zweiten Gruppen-Spieltag Brasilien mit 34:21 regelrecht aus der Halle geschossen. Doch exakt diese Brasilianer stoppten nun am ersten Hauptrunden-Spieltag den bislang verlustpunktfreien Weltmeister von 2003: 29:26 hieß es am Ende beinahe sensationell in der Kölner Arena.

Duvnjaks entscheidender Fehlwurf

Eine Minute vor Schluss wurde es nochmal richtig spannend. Doch als Kroatiens Superstar Domagoj Duvnjak bei 26:28 am brasilianischen Keeper Cesar Augusto Almeida scheiterte, war die Partie zugunsten des Außenseiters entschieden. Insgesamt verteidigten die Kroaten deutlich schlechter als im bisherigen WM-Verlauf und waren auch im Angriff viel zu unbeweglich.

Dazu kamen unter den Augen von Bundestrainer Christian Prokop auch zahlreiche technische Fehler, die die Brasilianer vor 15.227 Zuschauern immer wieder zu Würfen ins leere kroatische Tor nutzten.

Langaro überragender Werfer

In überragender Form mit am Ende neun Treffern präsentierte sich bei Brasiliens Haniel Langaro. Duvnjak war mit sechs Toren bester Schütze der Kroaten, die nun mit 4:2 Punkten gegen die DHB-Auswahl (5:1) enorm unter Druck stehen.

"Das gibt uns den nötigen Rückenwind. Mit dem Druck des Kessels sind wir zu allem fähig" , kommentierte DHB-Vizepräsident Bob Hanning die Niederlage der Kroaten. "Ich mache mir eine schöne Flasche Rotwein auf, trinke sie aber erst am Montagabend."

Trostpflaster für die Ungarn

In der Hauptrunden-Gruppe II setzte sich Ungarn im dänischen Herning 26:22 (16:14) gegen Afrikameister Tunesien durch. Beide Mannschaften haben aber keine Chance mehr, das Halbfinale zu erreichen.