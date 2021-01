Die deutschen Handballer haben bei der WM in Ägypten ihr Turnierziel Viertelfinale vorzeitig verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason hat durch das 26:30 (10:16) zwischen Polen und Ungarn keine Chance mehr, den anvisierten Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.

Die erhoffte Schützenhilfe der Polen blieb aus. Neben Ungarn zieht auch Spanien in die nächste Runde ein. Die verbleibenden deutschen Hauptrundenspiele gegen Brasilien am Samstag sowie gegen Polen am Montag sind somit sportlich bedeutungslos. Deutschland kann maximal noch Gruppendritter werden. Die Spitze des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte vor dem Turnier den Einzug in die Runde der letzten Acht als Ziel ausgegeben.

Spanien besiegt Uruguay

Europameister Spanien hat bei der Handball-WM in Ägypten dank eines Pflichtsiegs einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Turnierfavorit setzte sich am Samstag (23.01.21) im zweiten Hauptrundenspiel mit 38:23 (24:12) gegen den krassen Außenseiter Uruguay durch und kommt damit auf 7:1 Punkte in Gruppe I.

Kroatien muss zittern

Kroatien um den früheren Welthandballer Domagoj Duvnjak muss nach dem 19:23 (12:12) gegen Argentinien am letzten Hauptrunden-Spieltag am Montag um sein Viertelfinal-Ticket kämpfen. Mit einem Sieg hätte der Mitfavorit das Weiterkommen bereits sicher gehabt.

Stand: 23.01.2021, 19:37