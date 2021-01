Durch die 28:32 (13:16)-Niederlage gegen Europameister Spanien im ersten Hauptrundenspiel am Donnerstagabend (21.01.2021) in Kairo hat die deutsche Mannschaft den Sprung in die K.o.-Runde nicht mehr in der eigenen Hand.

"Es ist schwer das zu verdauen, weil viel mehr drin war" , sagte Uwe Gensheimer im ZDF. "Es tut einfach nur weh." Bester Werfer der deutschen Mannschaft war Timo Kastening mit sieben Treffern.

Zwei Siege sind Pflicht, Hilfe anderer Teams ist nötig

Angesichts von nun 2:4-Punkten muss die DHB-Auswahl ihre nächsten beiden Hauptrundenpartien gegen Brasilien am Samstag und Polen am Montag gewinnen und gleichzeitig auf eine dieser beiden Konstellationen hoffen:

Ungarn verliert seine verbleibenden Partien gegen Polen und Spanien. In diesem Fall käme es zum Dreiervergleich der dann punktgleichen Teams aus Ungarn, Polen und Deutschland, aus dem die Mannschaft mit der besten Tordifferenz weiterkommt. Da die DHB-Auswahl mit nur einem Tor gegen Ungarn (28:29) verloren hat, müsste es mit einem Tor mehr gegen Polen gewinnen als Polen die Ungarn schlägt.

Spanien verliert seine beiden abschließenden Spiele gegen Uruguay (0:6) und Ungarn (6:0), was angesichts der Leistungsstärke der Südamerikaner als ausgeschlossen angesehen werden kann.

Klarer Rückstand zur Pause, dann dreht Deutschland auf

Gegen Spanien hielt Deutschland in der ersten Hälfte nach Toren bis zum 4:4 mit, geriet dann ab immer deutlicher in Rückstand. Jorge Maqueda brachte Spanien kurz vor der Pause mit 16:12 in Führung, für Deutschland verkürzte Johannes Golla vor der Sirene zumindest noch auf drei Tore Rückstand. "Es ist natürlich bitter. Wir müssen jetzt sehr viel Glück haben" , sagte Bundestrainer Alfred Gislason im ZDF.

Nach dem Ausgleich zum 19:19 war es Philipp Weber, der mit seinem Treffer zum 25:22 die erste komfortable Führung sicherstellte. "Viel besser kann man nicht spielen" , sagte Gislason zu dieser Phase.

Neun Minuten ohne Tor, Spanien bestraft die Fehler

Doch gegen die starken Spanier leistete sich die deutsche Mannschaft zu viele Fehler, die beinahe ausnahmslos bestraft wurden. Aus dem 25:22 wurde zwischenzeitlich ein 26:31. Das deutsche Team blieb neun Minuten ohne Treffer.