Handball-WM: DHB-Team beendet WM mit Enttäuschung

Die deutschen Handballer haben die Weltmeisterschaft in Ägypten mit der schwächsten Platzierung ihrer Länderspielgeschichte beendet. Das harmlose DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam gegen Polen am Montagabend (25.01.2021) nicht über ein 23:23 (11:12) hinaus und beendete die WM somit nur auf dem zwölften Platz.

Das Turnier-Ziel Viertelfinale hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB ) bereits am Samstag vorzeitig verfehlt. Die Niederlagen gegen Ungarn (28:29) und Spanien (28:32) waren zu viel.

"Wir haben nicht an unser gutes Angriffsspiel anknüpfen können. Wir wurden dann auch zu hektisch" , sagte Kapitän Uwe Gensheimer in der ARD. "Wir haben uns im Angriffsspiel im Vergleich zu anderen Turnieren extrem gesteigert, auch wenn das gegen Polen nicht ganz so war. In der Deckung haben wir sicher noch Steigerungspotenzial."

Auch Trainer Alfred Gislason war enttäuscht. "Unsere Deckung stand besser, noch nicht super, aber besser. Aber wir gehen richtig schlecht mit unseren Chancen um. Das Spiel war ein bisschen zerfahren" , sagte der DHB-Trainer.

Fokus auf die Olympischen Spiele

Im fehlerhaften Spiel gegen Polen, dem inoffiziellen Schaulaufen für die Olympia-Qualifikation im Frühjahr, war wieder einmal die deutsche Chancenverwertung mangelhaft. Auch jeweils vier Tore der besten deutschen Werfer David Schmidt und Philipp Weber reichten beim Hauptrunden-Abschluss in der Neuen Hauptstadt Ägyptens nicht zum Sieg für das DHB-Team, das seinen Fokus nun auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer richtet. In Tokio peilt der DHB trotz des ernüchternden Auftritts bei der WM weiterhin die Goldmedaille an.