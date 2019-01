In Herning in Dänemark verloren die Deutschen mit 25:26 (13:9) gegen Frankreich - der vierte Platz bedeutet trotzdem den größten Erfolg für eine deutsche Nationalmannschaft seit der Olympia-Bronzemedaille 2016.

Superstar Nikola Karabatic erzielte den entscheidenden Treffer mit der Schlusssirene, nachdem die Deutschen vorne etwas zu hektisch und unglücklich den Ball verloren hatten.

Im ersten Durchgang Deutschland besser

Dabei hatte die DHB-Auswahl den ersten Durchgang dominiert und hätte sogar noch deutlich höher führen können. Eine zehnminütige Phase ohne Tor war der Grund, aus dem die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop nicht noch klarer vorne lag. Die Deckung und Torhüter Andreas Wolff standen hervorragend. Wenn die Franzosen mal ein Tor erzielten, geschah das meist in deutscher Unterzahl, weil die Deutschen sich vorne den ein oder anderen leichten Fehler leisteten und vor allem der überragende Kentin Mahé mehrfach ins leere Gehäuse traf.

Mit einer Vier-Tore-Führung wurden die Seiten gewechselt, vorne waren bis dato vor allem Paul Drux und Uwe Gensheimer die besten Akteure der Deutschen, während bei Frankreich nur Mahé überzeugte. Doch das änderte sich in der zweiten Halbzeit: Frankreich kam mit viel Dynamik und einem klaren Plan aus der Pause, die Deutschen rieben sich in der Offensive auf und hatten zu Beginn erneut Probleme, zu eigenen Treffern zu kommen. Der Vorsprung war schnell geschmolzen und die Franzosen lagen beim 15:14 wieder vorn. Abschütteln konnten sie die Deutschen aber nicht, die nun immer wieder auch Jannik Kohlbacher am Kreis fanden. Die dritte Zeitstrafe für den starken Patrick Wiencek war bitter, weil auch Hendrik Pekeler zwischenzeitlich verletzt ausscheiden musste und später unter Schmerzen zwangsläufig zurückkommen musste.

Prokop: Frankreich etwas cleverer

Es war nun ein echter Abnutzungskampf. Frankreich legte vor, die Deutschen zogen nach. Der eingewechselte Silvio Heinevetter parierte in deutscher Unterzahl Sekunden vor dem Ende einen Wurf von Luc Abalo, Deutschland trug den Ball nach vorne und hatte dann Pech, dass ein Pass an den Kreis nicht ankam. Man hätte auch über ein Foul der Franzosen diskutieren können, doch der Pfiff blieb aus. Frankreich schaltete blitzschnell um und Karabatic hatte dann mit all seiner Erfahrung eben die Nerven. Beste Schützen waren Mahé mit sieben Toren und Gensheimer mit sechs Treffern.