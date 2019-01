Deutschland verlor in Hamburg in einer mitreißenden Partie mit 25:31 (12:14). Norwegen steht damit im Finale gegen Dänemark (Sonntag, ab 17:25 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de). "Wir sind alle sehr enttäuscht und haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. Das sind einfach zu viele Gegentore gewesen, das haben wir in den letzten Spielen besser gemacht. Die Norweger haben das heute clever gespielt und wir haben auch ein paar Zeitstrafen zu viel gekriegt. Das muss man auch sagen" erklärte ein enttäuschter Paul Drux am ARD-Mikrofon.

In der Anfangsphase lief alles nach Plan für das Team von Bundestrainer Christian Prokop: Kapitän Uwe Gensheimer warf das 1:0, Fabian Wiede und Hendrik Pekeler erhöhten, Torman Andreas Wolff parierte zudem hervorragend. Deutschland führte nach fünf Minuten mit 3:1.

Zeitstrafe bringt Deutschland aus dem Konzept

Doch eine kritikwürdige Zeitstrafe gegen Drux brachte die deutsche Mannschaft aus dem Rhythmus. Norwegen nutzte die Verunsicherung der Deutschen aus und erzielte drei Treffer in Folge.

Die DHB-Männer versuchten, über die Physis zurück ins Spiel zu finden, wurden von den Unparteiischen jedoch abgestraft: Eine Batterie von Zwei-Minuten-Strafen war die Quittung. Gegen Ende der ersten Hälfte blieb Norwegen konzentrierter, die DHB-Auswahl konnte kaum Lücken in die norwegische Abwehr reißen, zur Pause führten die Skandinavier mit 14:12.

Identisches Bild in Halbzeit zwei

Spielabschnitt zwei begann genauso, wie Halbzeit eins geendet hatte: Norwegen nutzte seine Chancen besser und verteidigte konsequent. Schnell bauten die Gäste ihren Vorsprung auf vier Treffer aus.

Doch das deutsche Team gab sich nicht geschlagen: Unterstützt von den frenetisch anfeuernden Zuschauern verkürzten die Prokop-Männer auf 20:22. Aber wieder bremste eine harte Zeitstrafe die Aufholjagd: Hendrik Pekeler erhielt seine dritte persönliche Hinausstellung und musste für den Rest der Partie von draußen verfolgen.

Sagosen reißt es dann doch an sich

Während die deutsche Sieben den Radius von Norwegens Superstar Sander Sagosen zumindest zeitweise minimal einengen konnte, machten andere die Tore: Magnus Rod traf siebenmal, Bjarte Myrhol sechsmal und Sagosen am Ende doch noch fünfmal. Prokop reagierte und versuchte alles, er setzte sogar den angeschlagenen Routinier Steffen Weinhold ein, der wegen muskulärer Probleme bei der WM bislang Einsatzzeit erhalten hatte. Mehrfach wechselte der Bundestrainer auch den glücklosen Wolff aus, Silvio Heinevetter war etwas besser im Spiel, konnte das Ruder aber auch nicht mehr herumreißen.

In den letzten drei Minuten der Partie schöpften die Fans noch einmal Hoffnung, als Fabian Wiede einen Gegenstoß erfolgreich beendete und Deutschland noch einmal auf zwei Treffer (25:27) heranbrachte. Auch Fabian Böhm und Uwe Gensheimer, die am Ende mit sechs und sieben Treffern beste Werfer waren, hielten das deutsche Offensivspiel noch zeitweise am Leben.

Prokop: Norwegen war besser

Aber wieder hatten die Norweger von Trainer Christian Berge eine Antwort. Am Ende riss Sagosen nochmal die Partie an sich. Norwegen machte das Finale durch das 25:31, das am Ende weil die Deutschen die letzten Aktionen nicht mehr ausspielten zu hoch ausfiel, perfekt. Deutschland spielt jetzt am Sonntag (ab 14:20 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) gegen Frankreich um Bronze.