Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Außenseiter Japan bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark die nächste Niederlage kassiert. Die Asiaten waren beim 27:35 (13:18) gegen Mitfavorit Kroatien in München erwartungsgemäß chancenlos und haben nach der Auftaktniederlage gegen Mazedonien (29:38) kaum noch Chancen, die Hauptrunde zu erreichen. "Wir hatten am Anfang gegen die starke Abwehr keine Chance. Es war wirklich schwierig. Wir haben aber Moral und Kampfgeist bewiesen. Wir hatten keine Angst mehr" , sagte Sigurdsson, der die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte.

Kroatien feierte vor 12.000 Zuschauern in der ausverkauften Olympiahalle den zweiten Sieg und präsentierte sich in guter Form. Bester Werfer des ehemaligen Weltmeisters war Zlatko Horvat mit acht Toren. Die Japaner hielten zwar phasenweise gut mit, gegen die individuelle Klasse der auch körperlich überlegenen Kroaten konnten sie am Ende aber nichts ausrichten. Im zweiten Durchgang wechselte der zweimalige Olympiasieger munter durch, um Kräfte für den weiteren Turnierverlauf zu sparen.

Auch Mazedonien punktet

Dschasim Abbas Al-Salatna (re) von Bahrain im Zweikampf mit Filip Taleski aus Mazedonien

Ebenfalls in der Gruppe B feierte Mazedonien in München gegen Bahrain schon den zweiten Turniersieg. Nach dem Auftakterfolg gegen Japan gab es ein 28:23 (12:8). Bester Torschütze war Kiril Lazarov mit acht Treffern. Für Bahrain war es nach der Auftaktpleite gegen Spanien schon die zweite Niederlage.

Katar schlägt Ägypten

Katar besiegte in der Gruppe D Ägypten in Kopenhagen mit 28:23 (15:12) und rehabilitierte sich damit für die peinliche 23:24-Niederlage gegen Außenseiter Angola zum Auftakt. Bester Werfer gegen die Ägypter (0:4 Punkte) war Youssef Ali mit neun Toren. Katar gilt als "Deutschland-Schreck" und hatte den Medaillentraum des DHB-Teams bei den Weltmeisterschaften 2015 (Viertelfinale) und 2017 (Achtelfinale) beendet.

Ebenfalls in Gruppe D besiegte Ungarn das Team aus Angola mit 34:24 (18:8).