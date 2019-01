Handball-WM - Chile besiegt Österreich

Für die mit einigen Bundesligaakteuren angetretenen Österreicher war es die erste Niederlage im Turnier, zum Auftakt gegen Saudi-Arabien hatte man noch 29:22 gewonnen. Die Chilenen hatten hingegen gegen Titelfavorit Dänemark mit 16:39 verloren.

Chiles Keeper mit "Sahne-Halbzeit"

Nach ausgeglichener erster Halbzeit gelang den Österreichern im zweiten Durchgang so gut wie nichts mehr. Etliche freie Wurfgelegenheiten ließen Robert Weber und Co. aus - Torhüter Felipe Barrientos war kaum zu noch zu bezwingen. Aus einem 14:16 machten die Chilenen somit kurz nach der Pause ein 19:16, aus einem 24:20 dann in der Schlussphase auch noch ein 28:20- Die Österreicher verwarfen nicht nur, sondern spielten zudem auch einige Fehlpässe. Die Entscheidung. Bester Chilene neben Barrientos war Rückraumspieler Erwin Feuchtmann (9 Treffer).

Russland stellt früh die Weichen gegen Korea

In Deutschlands Gruppe A hat Russland erwartungsgemäß den ersten Sieg im Turnier eingefahren. Nach dem Remis gegen Serbien am Vortag gewannen die Russen mit 34:27 (20:13) gegen das vereinigte Korea. Im ersten Durchgang konnte vor allem der junge Rückraumspieler Sergei Kosorotov beinahe treffen wie er wollte und sorgte gemeinsam mit Daniil Shishkarev dafür, dass es zur Pause schon 20:13 stand und die Begegnung entschieden war.

Die Koreaner probierten es nun mit verschiedenen Varianten, hatten aber in der eigenen Deckung zu viele Löcher und Keeper Jae-yong Park, der beim 19:30 (10:17) gegen Deutschland am Donnerstag (10.01.2019) noch so stark gehalten hatte, bekam diesmal keine Hand an den Ball. In der Schlussphase verkauften sich die kämpfenden Koreaner dann aber wacker und hatten gegen die durchwechselnden Russen noch ein paar Erfolgserlebnisse. Bester Werfer der Partie war Shishkarev mit sieben Toren.