Der Sechste der Asienmeisterschaft unterlag Island in München trotz einer ansprechenden Leistung 21:25 (12:13). Beste Werfer vor 6.000 Zuschauer in der Olympiahalle waren die Isländer Arnor Thor Gunnarsson vom Bundesligisten Bergischer HC und Stefan Rafn Sigurmannsson mit jeweils fünf Toren. Dank des zweiten Sieges wahrte der EM-13. seine Chance auf die Hauptrunde. Sirgudsson und Co. bleiben dagegen nur noch die Platzierungsspiele um die Plätze 17 bis 24.

" Sie haben den Sieg verdient, waren immer einen Schritt voraus. Ich bin zufrieden mit der Leistung meines Teams, vielleicht brauchen wir noch zwei bis drei Jahre, um solche Spiele zu gewinnen ", sagte Sigurdsson.

Starkes Finish der Isländer

Die favorisierten Nordmänner lagen über weite Strecken der Partie in Führung, konnten die Japaner aber erst in den letzten fünf Minuten endgültig abschütteln. Mitte der zweiten Halbzeit führte Island 19:16, doch die Japaner kamen in der 54. Minute noch einmal auf 21:20 heran. Erst dann legten Palmarsson und Co. einen letzten Zwischenspurt zum 24:20 hin und sicherten sich den Sieg. Bei den Asiaten traf Yuto Agarie viermal.

Spannend bleibt es in Gruppe D, wo Angola mit einem Sieg gegen Argentinien einen großen Schritt Richtung Hauptrunde hätte machen können. Doch die Argentinier entschieden die Partie 33:26 (17:12) für sich und haben nun ihrerseits die Chance, mit einem Sieg am Donnerstag (17.01.2019) gegen Katar in die Hauptrunde einzuziehen.

Simonet trifft siebenmal für Argentinien

Zur Pause hatten sich die Südamerikaner ein gutes Polster erarbeitet. Angola kämpfte sich beim 20:22 noch einmal heran. Wirklich gefährlich wurden die Afrikaner dem Gegner aber nicht mehr. Erfolgreichster Werfer der Argentinier war Pablo Simonet mit sieben Treffern. Bei Angola traf Edavaldo Ferreira ebenfalls sieben Mal.