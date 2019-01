Handball-WM - Kroatien ringt Island nieder

Die Partie zwischen Kroatien, das zu den Titelkandidaten gehört, und "Geheimfavorit" Island war hochklassig und extrem eng. In einem engen ersten Durchgang kamen die Kroaten erst kurz vor der Pause ein bisschen auf, als sie aus einem 11:14 ein 16:14 machten.

Kroatien mit dem längeren Atem

Doch Island kam noch einmal zurück. Nach einem Torwartwechsel von Björgvin Páll Gústavsson zum jungen Ágúst Elí Björgvinsson lagen die Nordmänner ihrerseits nun mit 24:22 in Front. Die Partie wurde hochemotional und in der Hitze des Gefechts behielten die guten Schiedsrichter und die Kroaten den besten Überblick. In der Schlussphase vernagelten Domagoj Duvnjak (THW Kiel) und Co. ihre Defensive und machten aus einem 25:26-Rückstand ein 31:26. Zwei Zwischenspurts zum Ende der jeweiligen Hälfte hatten die Partie entschieden. Islands Superstar Aron Palmarsson gelangen sieben Tore, für Kroatien war Luka Stepancic von Paris Saint Germain mit acht Treffern bester Schütze.

Sigurdssons Japan verliert gegen Mazedonien

Die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Japaner haben ihr Auftaktspiel bei der Handball-WM gegen Mazedonien am Freitag (11.01.2019) mit 29:38 (13:18) verloren.

Jin Watanabe (l) von Japan in Aktion gegen Kiril Lazarov

Japan, klarer Außenseiter in Gruppe B, ging zwar mit 1:0 und 4:3 in Führung, konnte aber vor allem in der eigenen Defensive und Torhüterleistung nicht mit den eingespielten Mazedoniern mithalten.

In der Schlussphase baut Japan ab

Über einen Zwischenstand von 4:7 baute Mazedonien den Vorsprung kontinuierlich angetrieben von Superstar Kiril Lazarov (acht Tore) sowie Kreisläufer Stojanče Stoilov (6) und Linksaußen Dejan Manaskov (7) immer weiter aus. Weil die Japaner offensiv durchaus die ein oder andere Variante parat hatten, kamen sie immer mal wieder auf Tuchfühlung heran, weniger als drei Treffer betrug der Abstand aber ab dem 5:8 nicht mehr. In der Schlussphase ging dem Sigurdsson-Team dann schlichtweg die Luft aus und die Partie endete etwas höher als es dem Spielverlauf entsprochen hätte.

Serbien und Russland unentschieden

Die beiden deutschen Gruppengegner Serbien und Russland - beide legitime Konkurrenten um die Hauptrunde - haben sich am Ende leistungsgerecht 30:30 (16:16) getrennt.

Über den gesamten Spielverlauf hatte sich keine Mannschaft wirklich absetzen können, auch wenn Serbien meist vorlegte. Eine 23:19-Führung der Serben hielt nicht lange, die Russen blieben dran und erarbeiteten sich die packende Schlussphase. "Matchwinner" war dann Russlands bester Mann: Timur Dibirow, der erfahrene Linksaußen, traf kurz vor Spielende mit seinem insgesamt zwölften Treffer zum Ausgleich.

Starker Bilyk bei Österreichs Pflichtsieg

In Gruppe C hatte Dänemark schon am Donnerstag einen Kantersieg über Chile gefeiert. Einen Tag später hatte Österreich gegen Saudi-Arabien wie erwartet keine wirklichen Probleme und siegte mit 29:22 (15:9). Überragender Mann war Kiels Nikola Bilyk mit sieben Toren.

Angola besiegt Katar

In Gruppe D gab es direkt die erste faustdicke Überraschung. Die couragiert aufspielenden Angolaner besiegten Asienmeister Katar in einem Herzschlagfinale mit 24:23 (12:8). Der überragende Spielmacher Romé Hebo erzielte sieben Treffer beim Sensationssieg.

Argentinien und Ungarn, beide auch mit Hoffnungen auf die Hauptrunde angereist, trennten sich 25:25 (10:13). Die Ungarn hatten die erste Halbzeit dank ihres elffachen Torschützen Zsolt Balogh stark gespielt und lagen sogar mit 5:0 vorn, doch die kämpfenden und nun aufgewachten Argentinier drehten die Partie. Beim 16:15 lagen sie erstmals vorn und sahen beim 25:24 durch Pablo Simonet schon wie der Sieger aus, ehe Máté Lékai den Magyaren noch das Remis sicherte.