Brasiliens Handballer sind zum ersten Mal in die Hauptrunde einer Weltmeisterschaft eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Washington Nunes gewann am Mittwoch deutlich 35:26 (18:10) gegen Korea und sicherte sich damit Platz drei in der Gruppe A hinter Deutschland und Frankreich.

Gegen Korea war Brasilien von Beginn an die bessere Mannschaft. Mit einer offensiven Deckungsvariante setzten sie die Koreaner früh unter Druck und provozierten geschickt technische Fehler. Dazu zeigte Brasiliens Torhüter Leonardo Tercariol in einigen Szene seine Klasse und parierte die Würfe der Koreaner. Als dann Linksaußen Felipe Borges per Heber in der 36. Minute zum 21:13 traf, kam das einer Vorentscheidung gleich.

Gruppe B: Fünfte Niederlage für Japan

Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan die fünfte Niederlage bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark kassiert. Der Olympia-Gastgeber von 2020 musste sich in München gegen Bahrain unglücklich mit 22:23 (9:10) geschlagen geben. Zwei Tore in der letzten Minute entschieden die Begegnung zugunsten von Bahrain. Japan wurde in der Gruppe B ohne Punktgewinn Letzter, Bahrain landete nach dem ersten Sieg auf Rang fünf.

Gruppe D: Ägypten zieht in Hauptrunde ein

Ägypten ist bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark in die Hauptrunde eingezogen. Der Zweite der Afrikameisterschaft besiegte Angola in der Gruppe D in Kopenhagen 33:28 (19:12) und folgte damit Schweden und Ungarn in die zweite Turnierphase. Ägypten nimmt 1:3 Punkte in die Hauptrunde mit.

