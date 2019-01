Zeiten, Orte, Favoriten: Basiswissen zur Handball-WM

Die Termine

10. Januar, 18.15 Uhr: Eröffnungsspiel Korea - Deutschland (ZDF)

12. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland - Brasilien (ZDF)

14. Januar, 18.00 Uhr: Russland - Deutschland (ARD)

15. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland - Frankreich (ZDF)

17. Januar, 18.00 Uhr: Deutschland - Serbien (ARD)

19. Januar: Beginn Hauptrunde

25. Januar: Halbfinale

27. Januar: Finale

Die Spielorte

Berlin (deutsche Vorrundengruppe): Mercedes-Benz Arena (Kapazität 14.800)

München (Vorrunde): Olympiahalle, Kapazität 12.000

Köln (Hauptrundengruppe I mit Deutschland - falls qualifiziert): Lanxess Arena, Kapazität: 19.250

Hamburg (Halbfinalspiele): Barclaycard Arena, Kapazität 13.000

Kopenhagen (Vorrunde): Royal Arena, Kapazität: 12.500

Herning (Hauptrundengruppe II, Platzierungsspiele, Finale): Jyske Bank Boxen, Kapazität 11.000-15.000

Der Modus

Der Weltverband hat Viertel- und Achtelfinale abgeschafft und führt stattdessen nach der Vorrunde eine zweite Gruppenphase sein - die Hauptrunde.

Zunächst spielen in vier Vorrunden-Gruppen jeweils sechs Teams gegeneinander. Die jeweils besten Drei ziehen in die Hauptrunde ein. Sie nehmen die Punkte, die sie gegen ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierte Mannschaften gewonnen haben, mit.

In den beiden Hauptrunden á sechs Teams hat jede Mannschaft dann noch drei Spiele. Anschließend treten die jeweils beiden Gruppenbesten kreuzweise im Halbfinale gegeneinander an: der Erste der Gruppe 1 gegen den Zweiten der Gruppe 2 und umgekehrt. Am Finalspielort Herning werden schließlich auch noch die Plätze 3 bis 8 in Platzierungsmatches ausgespielt.

Die Favoriten

Am höchsten einzuschätzen sind wohl Titelverteidiger Frankreich, Mit-Gastgeber Dänemark und Spanien. Deutschland zählt zum erweiterten Favoritenkreis - ebenso wie Norwegen, Kroatien und Schweden.

Das deutsche Team