Handball-WM - Deutschland besiegt Korea deutlich

Unter dem Jubel der 14.800 anwesenden Zuschauer in der Berliner Mercedes-Benz Arena eröffnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Handball-Weltmeisterschaft 2019, zuvor hatten die WM-Botschafter Heiner Brand, Henning Fritz, Dominik Klein, Pascal Hens und Stefan Kretzschmar den WM-Pokal feierlich in die Arena getragen. Das Objekt der Begierde, auch für die Deutschen. Der Anfang des Weges der deutschen Landesvertretung führte im ersten Gruppenspiel der Vorrunde aber erstmal über das - für dieses Turnier - vereinigte Korea.

Früher Platzverweis für Korea

Deutschland agierte konzentriert, nach sechs gespielten Minuten musste der erste Koreaner für zwei Minuten auf die Bank - die dänischen Unparteiischen zeigten gerade in der Anfangsphase wenig Fingerspitzengefühl. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop verteidigte größtenteils fokussiert, Torwart Andreas Wolff parierte zudem den ein oder anderen Wurf der Gäste aus Fernost.

Die DHB-Auswahl war zwischenzeitlich gut im Spiel - Uwe Gensheimer nutzte einen verpassten Torwart-Wechsel der Koreaner, um für Deutschland nach acht Minuten ins leere Tor zum 5:2 zu treffen.

Schon nach 11 Minuten war für Koreas Routinier Dong-myung Kim das Eröffnungsspiel vorbei. Er wurde mit der roten Karte des Feldes verwiesen - eine sehr harte Entscheidung. Kim war bei einer Aktion ins Gesicht von Steffen Fäth kaum eine Absicht zu unterstellen, seine Aktion gegen Rückraumspieler Fäth glich eher einem verunglückten Block.

Kurze hektische Phase, danach Deutschland wieder am Ruder

In der Folge kämpften sich die Koreaner allerdings bis auf 5:7 zurück. Die Partie war in dieser Phase aufgrund etlicher Zeitstrafen auf beiden Seiten nun ziemlich hektisch und beinahe "vogelwild", sodass kurzzeitig sogar ein paar härtere Aktionen zu sehen waren.

Als sich die Partie (und die Schiedsrichter) nach einer klug genommenen Auszeit von Prokop wieder beruhigte, wurde die deutsche Überlegenheit wieder sichtbar. Gut acht Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit zogen Gensheimer und Co. davon. Hätten die tapfer kämpfenden Koreaner, bei denen in Kyong-song Ri gegen Ende auch ein Nordkoreaner auf der Platte stand, sich nicht einige Abpraller nach Wolff-Paraden erkämpft und Groetzki und Patrick Wiencek Tempogegenstöße gegen den gut haltenden Jae-yong Park im Tor vergeben, wäre sogar schon zur Pause ein Zehn-Tore-Vorsprung möglich gewesen. Halbzeitstand in Berlin: 17:10 für die deutsche Nationalmannschaft.

Deutschland unbeirrt, Koreas Torwart verhindert Schlimmeres

Kurz nach der Halbzeit hielt Torhüter Wolff einen Siebenmeter, im Gegenzug tankte sich Kreisläufer-Hüne Jannik Kohlbacher gegen drei Koreaner durch und traf zur zwischenzeitlichen 20:10-Führung für die WM-Gastgeber.

Die Kraft der engagiert kämpfenden Koreaner ließ zunehmend nach, das Team von Trainer Young-shin Co leistete sich einige technische Patzer, die Deutschland nutzte. Torwart Jae-yong Park parierte weiterhin einige Würfe, die durch gut vorgetragene Angriffe der Deutschen hervorgingen und verhinderte einen noch deutlicheren Rückstand als den ohnehin schon deutlichen Zehn-Tore-Unterschied. Etwa acht Minuten vor der Schlusssirene hieß es dann 28:17 für Deutschland.

Auch Silvio Heinevetter bekam von Prokop noch Einsatzzeit zwischen den Torpfosten, zeigte ebenfalls starke Paraden und bewies, dass die deutsche Torwartposition ein absoluter Trumpf im weiteren Turnierverlauf sein kann.

Am Ende schlug Deutschland Korea deutlich mit 30:19.

Stand: 10.01.2019, 19:45