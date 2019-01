Schwieriger als ohnehin schon wäre es wohl auch geworden, wenn Gudjon Valur Sigurdsson auf der Linksaußenposition im Kader stünde, doch der Rekordländerspieltorschütze der Welt musste verletzt kurz vor dem Turnierstart absagen. Bei den Deutschen wird sich wohl kurzfristig entscheiden, ob der verletzte Steffen Weinhold oder der bereits zum Team gereiste Kai Häfner den 16er-Kader komplettieren werden.

Auf den Ball aufpassen

Insgesamt gehen die Deutschen mit den über 19.000 Zuschauern in Köln im Rücken und ihrem starken Innenblock, an dem sich die Isländer aufreiben werden, als Favorit in die Begegnung. Wenn sie vorne verantwortungsvoll mit dem Ball umgehen und den Isländern somit keine Möglichkeit geben, konsequent ins Gegenstoßspiel zu kommen, stehen die Chancen gut. Dafür muss aber gerade das Spiel mit dem siebten Feldspieler besser funktionieren als gegen Serbien - oder weniger genutzt werden.

Palmarsson allerdings ist in der Lage, ein Spiel allein zu entscheiden, wenn ihm die gegnerische Defensive die Möglichkeit dazu gibt. Individuell wird er am Samstagabend wohl der stärkste Spieler sein, der in der Partie auf der Platte steht. Wenn er zu gewohnter Weltklasse aufläuft und die Youngster im isländischen Team ihre Startschwierigkeiten ablegen und ins Turnier finden können, kann auch die deutsche Deckung Probleme bekommen.

Deutschland mit der längeren Pause

Gudmundsson schlug nach Abschluss der Vorrunde Alarm: Die Belastung in diesem Turnier sei aufgrund des engen Spielplans zu hoch - seine Spieler mussten zuletzt viermal in fünf Tagen antreten. Die Deutschen hatten in dieser Zeit einen Tag mehr zur Regeneration und konnten im letzten Gruppenspiel gegen Serbien munter durchwechseln, während es für die Nordmänner gegen Mazedonien noch um alles ging. Ein entscheidender Faktor?

Stand: 19.01.2019, 08:30