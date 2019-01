Handball-WM

Nach dem 30:19-Sieg zum Auftakt gegen Korea hat Deutschland damit einen optimalen Start in die Heim-WM hingelegt und darf auf den so viel beschworenen "Lauf" hoffen, den man sich vor dem Turnier so sehnlich gewünscht hat. "Basis für den Sieg war unsere gute Abwehrarbeit. Und dann wollten wir die Zuschauer mitnehmen. Das ist insgesamt gut gelungen" , analysierte nach der Partie Rückraumspieler Martin Strobel. Steffen Fäth aber warnte: "Da kommen noch richtig schwere Spiele auf uns zu. Darauf sollten wir uns vorbereiten."

Von Beginn an hohes Tempo

Vor 13.500 Fans legte das deutsche Team am Samstag (12.01.2019) einen bärenstarken Start aufs Parkett. Mit viel Tempo in den eigenen Angriffen und einer ebenso flexiblen wie aufmerksamen Abwehrmauer im 6:0-System wurden die Brasilianer von Beginn an unter schweren Druck gesetzt.

Nachdem der überragende Keeper Andreas Wolff zu Beginn zwei gegnerische Würfe entschärft hatte, war es Steffen Weinhold vorbehalten, für das 1:0 zu sorgen. Fortan pushten sich die deutschen Akteure immer mehr in hohe Betriebstemperatur, behielten Spielwitz, Tempo und Temperament bei.