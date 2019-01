Vor dem letzten Gruppenspieltag

Wie viele Punkte nehmen die Deutschen mit?

Von Robin Tillenburg

Für die deutschen Handballer geht es am letzten Gruppenspieltag am Donnerstag (17.01.2019) noch um die Frage, wie viele Punkte mit in die Hauptrunde genommen werden. Sportschau.de "rechnet" vor.