Handball-WM - Dänen feiern Kantersieg gegen Chile

Gestützt auf eine gute Abwehr und einen herausragenden Torhüter Niklas Landin überrollten die Dänen von Beginn an die überforderten Südamerikaner. Die spielten sich zwar durchaus einige freie Wurfgelegenheiten heraus, fanden im Schlussmann des THW Kiel aber in der ersten Hälfte allesamt ihren Meister. Über 70 Prozent der Würfe der Chilenen entschärfte Landin in den ersten 30 Minuten.

Landin hält - und dann geht's im Eiltempo nach vorne

Herausragend: Dänemarks Torwart Niklas Landin

Daraus resultierten immer wieder Tempogegenstöße, die die schnellen Spieler zu einfachen Toren nutzten. Linksaußen Casper Mortensen griff schon früh in die Trickkiste und vollendete einen solchen Konter mit einem Wurf hinter dem Rücken. Beim Stande von 7:1 war die Partie eigentlich schon entschieden. Ein kurzer Zwischenspurt der Chilenen auf 4:8 brachte den frenetisch gefeierten Olympiasieger in Herning nicht aus der Ruhe - im Gegenteil.

Bis auf den 22:4-Halbzeitstand setzten sich Mikkel Hansen und Co. ab und hatten auch gegen die ständigen Wechsel des spanischen Trainers Mateo Garralda überhaupt keine Mühe. Da störte es auch nicht, dass Jacobsen größtenteils mit einem Rechtshänder auf der halbrechten Position spielen ließ. Die Dänen agierten vorne gegen den Außenseiter wie sie wollten und konnten sich eben auch auf Landin blind verlassen.

Alle Dänen treffen

Im zweiten Durchgang wechselte Jacobsen seinen überragenden Keeper aus und brachte Magdeburgs Jannick Green. Der hielt auch ordentlich, aber eben nicht so unglaublich gut wie sein Positionskollege zuvor und auch die Deckung agierte nicht mehr mit 100 Prozent Intensität. Dementsprechend liefen die Dänen weniger Tempogegenstöße und die Chilenen, die sich sichtbar nicht völlig abschießen lassen wollten, konnten auch wieder den ein oder anderen Treffer erzielen.

Über 6:22 und 9:26 hielten sie den Abstand einigermaßen konstant, konnten aber nie richtig verkürzen, weil Dänemark trotz vieler Wechsel die Partie seriös zu Ende spielte. Bester Werfer war Mortensen mit acht Treffern, Hansen gelangen sieben Tore - alle dänischen Feldspieler konnten sich aber in die Torschützenliste eintragen. Dänemark trifft am Samstag (12.01.2019) auf Tunesien, Chile spielt gegen Österreich.

Stand: 10.01.2019, 21:51