Handball-WM - Wolff kritisiert Absagen von Mitspielern

"Ich kann verstehen, dass Spieler in der heutigen Zeit besorgt sind um ihre Gesundheit ", sagte Wolff in einem Podcast der Rhein-Neckar Löwen (ab 10:06 Minuten). Gerade für Familienväter sei es schwierig, die eigenen Kinder für einen Monat zurückzulassen. Allerdings: "Dass sie dieses Jahr das Turnier fahren lassen, nachdem sie selbst permanent in der Champions League aktiv waren, stört mich" , sagte der Schlussmann vom polnischen Spitzenklub Vive Kielce.

Wolff bezog sich vor allem auf die Absagen seiner früheren Kieler Teamkollegen Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold. Der Podcast wurde vom Bundesligisten Rein-Neckar Löwen als Vorschau auf das Turnier produziert, Wolff hat nie für die Löwen gespielt.

Wolff kritisiert unterschiedliche Einschätzung des Risikos

Auch in der Königsklasse seien die Spieler in Länder gereist, die als Risikogebiete eingestuft worden sind, sagte Wolff. "Und jetzt auf einmal bei der WM ist es so ein großes Problem, obwohl die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen deutlich höher sind als beispielsweise in internationalen Wettbewerben" , behauptete Wolff. Er konkretisiere die Unterschiede bei den Sicherheitsmaßnahmen nicht.

"Und was mich noch mehr daran stört, ist, dass ihre Mannschaftskameraden aus anderen Ländern offenbar nicht so ein großes Problem damit haben, ihre Familien zurückzulassen und zur WM zu fahren" , sagte Wolff. Er finde es "bedenklich, dass sich nur die deutschen Spieler so um ihre eigenen Familien sorgen." Andere Kieler Profis wie etwa der Norweger Sander Sagosen, Dänemarks Torhüter Niklas Landin oder der kroatische Spieler Domagoj Duvnjak nehmen mit ihren Nationalteams an der vom 13. bis 31. Januar stattfindenden WM in Ägypten teil.