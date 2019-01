In einem teils hochspannenden Spitzenspiel trennte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Dienstagabend (15.01.19) in Berlin mit 25:25 (12:10) vom Weltmeister. Vor 13.500 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena waren Uwe Gensheimer, Martin Strobel und Fabian Wiede mit je vier Treffern bester Werfer der DHB-Auswahl. Eine Bestnote verdiente sich aber vor allem die gesamte deutsche Defensivreihe.

Vor dem Anpfiff hatten die deutschen Spieler im Teamhotel die Nachricht vom Sieg Brasiliens gegen Russland erhalten, durch den der Punktverlust vom 22:22 gegen die Russen mit großer Wahrscheinlichkeit keine Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf hat. "Wir haben das Russland-Spiel ganz kurz analysiert und dann abgehakt", berichtete DHB-Vizepräsident Bob Hanning vor dem Anpfiff und heizte die Stimmung in der Arena an: "Das ist das Spiel der Spiele für uns in Berlin."

Beeindruckende Abwehr

Dies schien die Prokop-Schützlinge zusätzlich zu beflügeln. Vor allem in der Abwehr beeindruckte die deutsche Mannschaft, die in den ersten zehn Minuten nur zwei Gegentore zuließ. Das lag auch an Torwart Andreas Wolff, der anders als im Russland-Spiel sofort auf Betriebstemperatur war. Dennoch konnte sich die DHB-Auswahl nicht absetzen, weil im Angriff zu viele Chancen vergeben wurden. Unter anderen scheiterte Kapitän Gensheimer erstmals im Turnier vom Siebenmeterstrich an Frankreichs Keeper Vincent Gerard.