Will Zalatoris: Ein Spitzen-Golfer mit vielen Talenten

Wer Will Zalatoris zum ersten Mal sieht, dürfte ihn nicht für einen Golfprofi halten. Der 1,88 Meter lange und gerade einmal 75 Kilogramm schwere US -Amerikaner ist ein gertenschlanker Typ. Von seinem Äußeren erinnert er eher an einen Langstreckenläufer.

Zalatoris aber spielt Golf und mischt mit seinem großen Talent die Weltspitze gehörig auf. Vergangenes Jahr ging sein Stern mit einem völlig überraschenden, sechsten Platz bei den US Open auf. Vor wenigen Wochen begeisterte Zalatoris mit einem zweiten Rang beim Masters in Augusta. Bei seiner ersten Teilnahme an diesem Turnier wohlgemerkt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Vor wenigen Monaten habe ich mir nicht vorstellen können, überhaupt bei einem Major spielen zu dürfen" , sagt Zalatoris immer noch leicht ungläubig vor seinem Start bei der PGA Championship auf Kiawah Island an der Küste von South Carolina. Es wird seine gerade einmal dritte Major-Teilnahme sein.

Den Respekt erarbeitet

Unter den Golfprofis hat sich der 24-Jährige aber längst großen Respekt erarbeitet. "Sein Schwung ist wirklich richtig gut" , erklärt die deutsche Golflegende Bernhard Langer in der "GolfPost".

"So dünn er ist, so kräftig haut er auf den Ball, mein lieber Mann. All die jungen Burschen schlagen lange Bälle, aber er gehört ganz sicher zu den vorderen fünf bis zehn Prozent. Er wird mal ein ganz Großer." Und mit diesem Urteil steht Langer nicht alleine da.

Superstar Spieth lobt "die etwas arrogante Attitüde"

"Er hat auf dem Platz eine großspurige, etwas arrogante Attitüde" , sagt Superstar Jordan Spieth über Zalatoris. "Ich meine das absolut positiv. Du brauchst diese Attitüde auf dem Platz, um erfolgreich zu sein."

Tatsächlich wirkt der junge Senkrechtstarter Zalatoris, als könne ihm der Rummel um seine Person rein gar nichts anhaben. Sein Blicke auf dem Golfplatz lassen vielleicht sogar eine gewisse Gleichgültigkeit erahnen.

Doch wer Zalatoris reden hört, merkt schnell, wie viel ihm sein steiler Aufstieg bedeutet. "Von dem, was passiert ist, habe ich 20 Jahre lange geträumt. Ich denke, dass ich einen ziemlich guten Job gemacht habe" , sagt er.

Zalatoris größte Stärke ist sein Schwung

Eine permanente Startberechtigung auf der PGA Tour hat Zalatoris noch nicht einmal in der Tasche. Für die großen Turniere qualifiziert er sich derzeit über seine gute Weltranglistenposition (30).

Er geht nach wie vor als Rookie bei den Turnieren an den Start. Nicht wenige sehen in ihm aber schon eine der prägenden Figuren des Profigolfs in den kommenden Jahren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Denn Zalatoris Spiel ist geprägt von purer Klasse. Seine Abschläge beeindrucken trotz des schmächtigen Körperbaus durch beeindruckende Längen. Der Schwung des Amerikaners ist nahezu perfekt, auch bei den Annäherungsschlägen an die Fahne wird das immer wieder deutlich.

Abschlag wie am Lineal gezogen

Auch beim Putten zeigte sich Zalatoris sehr konstant. Im Netz wurde er kürzlich für einen Abschlag gefeiert, der wie am Lineal gezogen, kerzengerade abgefeuert war.

Zalatoris ist immer wieder Thema in den sozialen Netzwerken. Zur PGA Championship wartete der Blondschopf mit einer neuen Frisur auf. Seine blonde, wallende Mähne ließ Zalatoris ordentlich einkürzen. "Die Rolle als Happy Gilmores Caddy muss ich nach der Saison wieder ausfüllen" , scherzte er.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ein Mann mit vielen Talenten

Tatsächlich war bei Twitter auf Zalatoris' verblüffende Ähnlichkeit zu einem Caddy aus dem Golf-Kultfilm "Happy Gilmore" verwiesen worden. Schauspielstar Adam Sandler, Darsteller des Happy Gilmore, hatte Zalatoris sogar in einem Tweet gegrüßt.

Dazu ein Bild hochgeladen, das Zalatoris und den Caddy mit der Sturmfrisur miteinander verglich. Wieder andere erinnerte Zalatoris an den Schauspieler Owen Wilson, den er im übrigen täuschend ähnlich imitieren kann.

Will Zalatoris ist eben ein Mann mit vielen Talenten. Golf ist zweifelsfrei sein größtes.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 20.05.2021, 08:00