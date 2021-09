Martin Kaymer: In neuer Rolle beim Ryder Cup

Das Team Europa ist Titelverteidiger, die USA aber stellt acht Spieler aus der Top 10 der Weltrangliste. Bleibt Ihnen da nur die Rolle als Außenseiter?

Kaymer: Natürlich ist die USA auf dem Papier der Favorit. Dazu kommen der Heimvorteil und die vielen amerikanischen Zuschauer. Aber der Vorteil der Europäer ist unsere große Erfahrung. Lee Westwood wird hier seinen elften Ryder Cup spielen. Auf so viele Teilnahmen kommt das gesamte amerikanische Team zusammen nicht. So ist es auf gewisse Art ausgeglichen. Und wir haben einen guten Teamspirit, das war schon immer ein Vorteil der Europäer.

Die "Welt" titelte zuletzt: "Zwölf egoistische Multimillionäre gegen ein echtes Team". Sind die amerikanischen Profis wirklich so egoistisch, während die Europäer so toll zusammenhalten?

Kaymer: Das ist mir zu extrem. Aber ich kann nur über uns Europäer sprechen. Wir bringen einen tollen Teamspirit mit und jeder von uns kann sein Ego für eine Woche zu Hause lassen. Wir konzentrieren uns auf das große Ganze und können das sehr gut.

Für Sie persönlich stehen auch nach dem Ryder Cup spannende Zeiten an. Sie erwarten mit Ihrer Lebenspartnerin ein Kind, werden Vater. Werden sich Ihre Prioritäten im Leben zukünftig vielleicht verschieben?

Kaymer: Wenn man Elternteil wird, rücken andere Dinge in den Hintergrund. Das ist normal und gut so. Es gibt nichts Wichtigeres, aber das ist doch etwas Positives. Man bekommt Balance in sein Leben, schafft eine Harmonie, bekommt so viele Emotionen und so viel Liebe. Ich freue mich einfach auf die größte Herausforderung in meinem Leben.

Stand: 24.09.2021, 12:30