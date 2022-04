Golf

Tiger Woods Rückkehr: Ein Wunder, auch ohne Sieg

Stand: 11.04.2022, 09:02 Uhr

Um den Sieg spielte Tiger Woods am Finaltag der US Masters in Augusta nicht mehr mit. Trotzdem wurde der US-Amerikaner bei seinem Comeback auf der Profitour von den Zuschauern gefeiert. Es war eine wundersame Rückkehr des Superstar im Golfsport.