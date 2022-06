US Open im Golf Matthew Fitzpatrick feiert ersten Major-Titel Stand: 20.06.2022 01:20 Uhr

Matthew Fitzpatrick hat die 122. US Open im Golf gewonnen und ist damit der erste Engländer seit Danny Willett 2016, der einen Majorsieg feiert.

Der Triumph des 27-Jährigen - der größte Erfolg seiner noch jungen Karriere - war am Ende eine Frage von Zentimetern. Während Fitzpatrick am 18. Loch der vierten Runde zum Par einlochte, hätte sein amerikanischer Konkurrent Will Zalatoris ein Birdie gebraucht, um ein Stechen zu erzwingen. Der Birdieputt von Zalatoris touchierte aber nur die Lochkante und rollte hauchdünn links vorbei.

Fitzpatrick war damit am Ende mit sechs Schlägen unter dem Platzstandard einen Schlag besser als Zalatoris und Scottie Scheffler (USA), der ebenfalls mit fünf unter ins Ziel kam.

"Habe Geduld gehabt"

"Ich habe mir heute vor der Schlussrunde vorgenommen, Geduld zu haben und nicht zu schnell nervös zu werden" , erklärte Fitzpatrick hinterher sein Erfolgsgeheimnis. "Ich habe mir gesagt, du hast 18 Löcher Zeit, die Dinge zu regeln. So konnte ich Rückschläge gut wegstecken."

Auf Rang vier mit drei Schlägen unter Par landete dank einer starken 65er-Schlussrunde - der besten des gesamten Turniers im amerikanischen Brookline - der Japaner Hideki Matsuyama, der sich von Platz 17 aus noch bravourös nach vorn kämpfte. Fünfter wurde der Nordire Rory McIlroy mit zwei unter Par.