Ryder Cup - alles zum Golf-Highlight des Jahres

Was ist eigentlich der Ryder Cup?

Das legendäre und prestigeträchtige Duell zwischen den besten Golfern aus Europa und den USA begeistert Fans auf der ganzen Welt. Der Ryder Cup ist der bedeutendste Mannschaftswettbewerb im Golfsport.

Seinen Namen hat das Turnier von Samuel Ryder. Der Brite machte als Saatguthändler im 19. Jahrhundert ein Vermögen, hin und wieder spielte er zur gesundheitlichen Erholung auch mal Golf. Dabei faszinierten ihn seit jeher die Duelle zwischen den USA und Europa, einzig das damalige Format gefiel ihm nicht. Also trieb er die Veränderung der Spielform voran und stiftete 1927 die nach ihm benannte Trophäe.

Wo wird gespielt?

In diesem Jahr steigt das Duell auf dem Straits Course von Whistling Straits in Haven/Wisconsin nahe des Lake Michigan in den USA. Los geht es am Freitag (24.09.2021). Die Topstars treffen normalerweise im Zwei-Jahres-Rhythmus als wechselnde Gastgeber aufeinander. Das ursprünglich für 2020 geplante Turnier musste aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden.