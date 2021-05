Es gab schlicht und einfach kein Halten mehr. Phil Mickelson hatte gerade den Ball aus dem Rough mit einem Neuner-Eisen auf das 18. Grün gehauen. Weil der Ball wenige Meter neben der Fahne liegen blieb und Mickelson zwei Schläge Vorsprung hatte, war klar, dass dem US-Amerikaner der historische Sieg bei der PGA Championship nicht mehr zu nehmen sein würde.

10.000 Fans auf der Anlage von Kiawah Island

Tausende Zuschauer setzten sich in diesem Moment in Bewegung, stürmten zum Grün am letzten Loch, versuchten Mickelson nahezukommen, dem anzusehen war, dass er nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen sollte. Die Fans skandierten - im Golfsport unüblich - den Spitznamen des linkshändigen Spielers: "Lefty, Lefty" schallte es über die Anlage von Kiawah Island im US-Bundesstaat South Carolina.

In der Begleitung von Sicherheitspersonal bahnte sich Mickelson schließlich den Weg zu seinem Ball, lochte ihn mit zwei Schlägen ein und krönte sich mit 50 Jahren, elf Monaten und sieben Tagen zum ältesten Major-Sieger der Golfgeschichte.

Mickelson überwältigt: "Unglaubliche Atmosphäre"

Sein Jubel fiel zunächst kurz aus. Für einen Moment reckte er beide Fäuste gen Himmel, ehe er seinem Bruder Tim, der ihn als Caddie begleitet, in die Arme fiel. "Es war eine unglaubliche Atmosphäre" , sagte Mickelson wenige Minuten später.

Er wirkte sichtlich überwältigt von seinem Triumph, den er so wohl selbst nicht mehr erwartet haben dürfte - 30 Jahre nach seinem ersten Turniersieg auf der Tour. Angesprochen auf die dicht gedrängten Fanmassen sagte Mickelson wohlwollend: "So etwas habe ich auch noch nicht erlebt" , und fügte dann hinzu: "Es war fast ein wenig zermürbend."

Mickelson vor diesjähriger PGA Championship abgehängt

Die Begeisterung für den Moment und diesen besonderen Turniersieg wirkte aber wohl ansteckend unter den anwesenden Golffans. Mickelson ist ein Liebling der Fans, zählt seit Jahrzehnten zu den besten Golfern der Welt und ist eine lebende Legende.

Auf der Profitour war der fast 51-Jährige aber zuletzt kein ernstzunehmender Sieganwärter mehr. Der letzte Turniersieg lag zwei Jahre zurück, der letzte Sieg bei einem Major sogar acht Jahre. In der Weltrangliste rangierte Mickelson vor Beginn der PGA Championship nur noch auf Rang 115.

Große Zeiten mit Tiger Woods

Seine große Zeit hatte der Amerikaner in den Jahren nach dem Jahrtausendwechsel, als er gemeinsam mit Tiger Woods die Weltspitze dominierte und insgesamt fünf Siege bei den Majors für sich verbuchte. Zuletzt drohte Mickelson aber sogar, sich nicht einmal mehr für die großen Turniere im Golf zu qualifizieren. Vor wenigen Wochen erst erzählte er einem Reporter, er sei alt geworden und könne sich nicht mehr so gut auf hohem Niveau konzentrieren.

"Alle haben gesagt, dass es nicht mehr möglich ist"

Davon war bei dieser PGA Championship dann aber nichts zu sehen. Mickelson zeigte an allen vier Tagen auf dem extrem herausfordernden Kurs direkt an der Atlantikküste herausragendes Golf. Abschläge und das Putten funktionierten anders als in den Vormonaten konstant gut.

Mickelsons größte Stärke blitzte auch am Finaltag einmal mehr auf: seine Klasse im kurzen Spiel. Am fünften Loch schaffte es der 50-Jährige, den Ball aus dem Sand im Bunker direkt zum Birdie zu lochen.

"Ich faste jede Woche für 36 Stunden"

Der Turniersieg war etwas mehr als zwei Stunden später dann perfekt. "Ich habe geglaubt, dass es möglich ist, obwohl alle gesagt haben, dass es nicht mehr möglich ist" , meinte Mickelson wenige Augenblicke bevor er den gewaltigen Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte.

Phil Mickelson gewinnt PGA Championship

Sein Erfolg im stattlichen Alter kommt aber nicht von ungefähr. Mit Meditationstraining und Ausdauereinheiten, bei denen Mickelson teilweise mehr als 40 Löcher am Tag spielte, arbeitete er zuletzt an seiner Konzentrationsfähigkeit. Er stellte auch seine Ernährung um: " Ich faste jede Woche für 36 Stunden. Ich esse für eineinhalb Tage gar nichts, lasse meinen Körper quasi einmal resetten. "

Glückwünsche von Tiger Woods

"Es steckt viel Arbeit dahinter" , sagte Mickelson nach seinem Triumph für die Geschichtsbücher. Sein ehemaliger Kontrahent gratulierte sofort via Twitter: "Wirklich inspirierend zu sehen, wie Phil Mickelson es mit 50 Jahren noch einmal geschafft hat. Gratulation" , schrieb Tiger Woods.

Stand: 24.05.2021, 08:46