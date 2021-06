Tokio-Tickets als Motivationsschub im Meisterschaftskampf

Der sechste Titel durfte nach der Coronapause sogar mit Zuschauern bejubelt werden. Aber das mit dem Feiern in Coronazeiten muss noch etwas geübt werden. Dazu war es in der Speyerer Halle mit schwülwarmen 40 Grad auch sehr heiß. Obwohl: Mannschaftskapitän Jürgen Spieß hat Erfahrung darin. Er hat seine internationale Karriere zwar beendet, lobt aber seine Gewichtheberkameraden und Kameradinnen. "In der Olympiavorbereitung ist das ja nicht so selbstverständlich, dass die Sportler alle da sind und bereit sind für Wettkämpfe in der Liga, weil das für die Nationalheber immer ins zweite Glied rutscht."

Ticket nach Tokio für Lisa-Marie Schweizer

Ein Beispiel: Lisa-Marie Schweizer. Die Kommissarin erlebt einen ungeahnten Leistungsaufschwung, seit sie in der Sportfördergruppe der Polizei ist. Sie stieß 120 Kilo und darf zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren. "Ich hab ja gestern erst erfahren, dass ich mich qualifiziert habe, konnte auch noch nicht feiern, weil ich wusste, das sich noch einen Wettkampf habe, das geht vor. Dass wir mit der Mannschaft so weit gekommen sind, ist top." Ebenfalls für die Olympischen Spiele nominiert wurde Teamkollege Simon Brandhuber.

Lisa-Marie Schweizer war dermaßen beflügelt, dass sie im Reißen mit 103 Kilo mal eben einen neuen persönlichen und einen neuen Deutschen Rekord gehoben hat. "Ich bin gut durchgekommen, hab einfach gedacht - okay, 102 Kilo hab ich schon gerissen, jetzt versuch ich doch einfach mal Bestleistung." Super geklappt hat es dann auch mit dem offiziellen Meisterfoto, dem sechsten in der Geschichte des AV Speyer.

