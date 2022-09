Futsal-EM UEFA bestraft Ukraine nach Spiel gegen Russland Stand: 13.09.2022 13:45 Uhr

Die UEFA hat den Verband der Ukraine zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Hintergrund ist ein Vorfall in einem Hallenfußballspiel gegen Russland.

Das gab die Disziplinarkammer der UEFA bekannt. "Provokative, anstößige Botschaften (z. B. unerlaubte Gesänge)" standen als kurze Begründung in der Mitteilung.

Während im Fußball bei den Männern und bei den Frauen Teams aus Russland und der Ukraine nach einer aktuellen Maßgabe des UEFA-Exekutivkomitees zumindest in den ersten Runden der Wettbewerbe weitgehend nicht aufeinandertreffen dürfen, war dies zuletzt im Futsal möglich.

Beleidigende Gesänge gegen Putin?

Bei der Futsal-EM in den Niederlanden trafen die Ukraine und Russland im Halbfinale aufeinander. Das Spiel fand am 4. Februar statt. Zu dieser Zeit zeichnete sich ein Angriff Russlands auf die Ukraine ab, weil die russische Armee immer mehr Truppen an der Grenze zusammenzog. Der Angriffskrieg begann am 24. Februar, also fast drei Wochen danach.

Britische Medien berichten, dass Fans der Ukraine bei dem Futsal-Spiel beleidigende Gesänge gegen Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin angestimmt haben sollen. Es folgte demnach eine Ermahnung durch den Hallensprecher.

Genaue Vorwürfe nicht veröffentlicht

Was die UEFA-Disziplinarkammer der Ukraine in dem Verfahren genau vorwarf, gab der Verband nicht bekannt.

Vor dem Spiel hatte die UEFA laut der britischen Zeitung Guardian mitgeteilt, dass sie Fairplay "von beiden Teams auf und neben dem Platz" erwarte. Die Ukraine verlor 2:3 und vergab kurz vor Schluss einen Strafstoß. Futsal ist eine Form des Hallenfußballs ohne Banden.