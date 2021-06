Jeremy Doku (Belgien): 19 Jahre - Stade Rennes - Rechtsaußen: Jeremy Doku hat sich in der Ligue 1 bei Stades Rennes in die Startelf gespielt. In der belgischen Nationalmannschaft hat er bislang allerdings weniger Spielzeit bekommen. Immerhin: In fünf Länderspielen gelangen bereits zwei Treffer.