Katar, WM-Gastgeberland 2022: Gastarbeiter aus Nepal richten im WDR-Magazin Sport inside massive Vorwürfe an die Adresse der Firma Tawasol, die als Subunternehmer am Stadionbau beteiligt ist. Sie sprechen von schweren Unfällen mit Todesfolge, Misshandlungen und nicht ausbezahlten Gehältern. Das WM-Organistionskomitee in Katar schließt aus, dass es die beschriebenen Todesfälle auf der Baustelle gab, von Misshandlungen sei dem Komitee nichts bekannt.

Erstmals muss der Fußball-Weltverband FIFA gegenüber der Presse einräumen, dass es auf einer WM-Baustelle Verstöße gegen das Arbeitsrecht gegeben hat. "Uns ist seit Dezember 2018 bekannt, dass es durch die Firma Tawasol Verletzungen der Arbeitsstandards beim Bau des Al-Bayt-Stadions gegeben hat (...)."

Subunternehmen durfte Auftrag offenbar behalten

Das für die Ausrichtung der WM zuständige Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC) in Katar konketisiert: 23 Arbeitern von Tawasol seien inzwischen Löhne nachbezahlt worden. Sie arbeiteten nun weiterhin für die Firma auf der Baustelle. Tawasol wurde der Auftrag demnach nicht entzogen. "Das Organisationskomitee SC hat dieses Unternehmen von zukünftigen SC-Ausschreibungen solange suspendiert, bis es sich gänzlich an alle Vorschriften hält."

Gastarbeiter berichten von Angst und Zwang

Der ehemalige Gastarbeiter Nagindar Yadav

Der Gastarbeiter Nagindar Yadav hatte für Tawasol ein Jahr lang auf der Baustelle Al Bayt gearbeitet: "Wir hatten Angst um unsere Sicherheit vor allem in großer Höhe. Zwei Arbeiter sind vor meinen Augen im Stadion gestorben. Wir standen unter Schock. Wir haben uns geweigert weiterzuarbeiten, doch die Vorgesetzten zwangen uns. Ein anderes Mal wurden sieben Arbeiter grundlos im Büro von Tawasol verprügelt. Und wenn wir krank waren dann durften wir nicht im Bett bleiben, sondern mussten zur Strafe raus in der Hitze."

Weder die Firma Tawasol noch die zuständigen Behörden in Katar reagierten auf Presse-Anfragen. Sport inside hat im Mai 2019 vor Ort verdeckt recherchiert und weitere schwere Verstöße gegen das geltende Arbeitsrecht des Landes Katar gefunden.

1.426 Todesfälle in zehn Jahren

Nach offiziellen Zahlen der Regierung in Nepal sind in den vergangenen zehn Jahren 1.426 Gastarbeiter aus Nepal in Katar ums Leben gekommen. 522 davon verstarben an plötzlichem Herztod, 148 bei Arbeitsunfällen. Wie viele dieser Todesfälle mit der WM in Zusammenhang stehen, ist unbekannt.