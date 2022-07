Supercup erster Stresstest Stürmer-Duell und Ärger bei Leipzig gegen Bayern Stand: 28.07.2022 12:49 Uhr

Ungewohnter Termin: Mitten in der ersten Runde des DFB-Pokals tritt Bayern München im Supercup gegen RB Leipzig an - ein Fakten-Check.

Von Christian Hornung

Die Winter-WM in Katar beeinflusst den Terminkalender schon zum Saisonstart – dass der Supercup mitten in den Pflichtspielauftakt gelegt wird und die beiden Teilnehmer deshalb in der 1. Pokalrunde zunächst mal bis Ende August aussetzen, ist neu. Letztes Alleinstellungsmerkmal dieses ersten Stresstets zwischen Meister und Pokalsieger am Samstag (30.07.2022) ist dann allein die Anstoßzeit: Wenn ab 20.30 Uhr in der Leipziger Arena der Ball rollt, sind die elf Pokalpartien des gleichen Tages (voraussichtlich) schon abgepfiffen.

Neue Top-Stars nur bei Bayern

Die Fußball-Fans im Lande dürfen sich auf eine ganze Reihe neuer Gesichter freuen – die Top-Stars hat aber allesamt der FC Bayern verpflichtet. Sadio Mané kam vom FC Liverpool, Matthis de Ligt von Juventus Turin, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam sowie Stürmerjuwel Mathys Tel von Stade Rennes. Sie alle dürften am Samstag im Kader stehen – möglicherweise bis auf Tel sogar in der Startelf.

Leipzig war extrem zurückhaltend auf dem Transfermarkt, darf sich aber für die Vertragsverlängerung mit Ausnahmestürmer Christopher Nkunku feiern lassen, der in halb Europa umworben war.

Ärger wegen Konrad Laimer

Leipzig will aber genau wie der FC Bayern noch nachlegen. Während bei den "Bullen" Nationalspieler David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim der Wunschspieler ist, baggern die Bayern seit Wochen ausgerechnet an einem Leipziger: Konrad Laimer könnte im Supercup letztmalig für die Rasenballer auflaufen – und das ärgert RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sehr.

"Ich hoffe dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen" , spottete Mintzlaff. Der Ärger ist verständlich: Vor Laimer waren zuletzt das gesamte Trainerteam um Nagelsmann, Abwehrchef Dayot Upamecano und Kapitän Marcel Sabitzer von der Elster an die Isar gewechselt.

Goretzka fehlt, Coman darf spielen

Personell sieht es vor dem ersten Abtasten zweier Titelkandidaten relativ entspannt aus. Bei den Bayern fehlt Leon Goretzka wegen einer Knieverletzung noch mehrere Wochen.

Außenstürmer Kingsley Coman ist hingegen dabei. Um seine Spielberechtigung hatte es Zweifel gegeben, weil der Franzose am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison im Bundesligaspiel wegen einer Roten Karte für drei Pflichtspiele gesperrt worden war. Laut DFB gilt dies aber nur für Meisterschafts- und/oder DFB-Pokalspiele.

Robert Lewandowski und die Frage des Spiels

Wie will Julian Nagelsmann die rund 50 Pflichtspiel-Tore ersetzen, die der nach Barcelona abgewanderte Robert Lewandowski in den vergangenen Jahren regelmäßig für Bayern erzielt hat? Der Supercup könnte erste Aufschlüsse geben – eine Doppelspitze aus Mané und Serge Gnabry ist denkbar, oder auch einer der beiden als zentraler Stürmer und Thomas Müller wie üblich mit allen Freiheiten vor, neben, hinter ihm und um ihn herum.

Die möglichen Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Gravenberch - Coman, Müller, Gnabry - Mané

Leipzig: Gulácsi - Gvardiol, Klostermann, Orban, Angelino - Laimer, Schlager, Olmo, Forsberg - André Silva, Nkunku