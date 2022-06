Vor fast 30 Jahren - Wattenscheid 09 schlägt Bayern München

Ein Sieg für die Wattenscheider Fußball-Ewigkeit: Am 2. April 1993 schlug die SG Wattenscheid 09 am 24. Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München mit 2:0. In einem denkwürdigen Spiel ließ die SG den Bayern mit Lothar Matthäus, Olaf Thon, Bruno Labbadia und Co. keine Chance.